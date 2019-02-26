إصابة عشرات العمال بالاختناق على حاجز "300" شمال بيت لحم

بيت لحم- وطن: أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات العمال بالاختناق، على "حاجز 300" القريب من مستوطنة "غيلو"، الرابط بين مدينتي القدس ومدينة بيت لحم شمالاً، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم.

وأفاد مصدر أمني، بأن عشرات العمال أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال، بعد احتجاجهم على أسلوب معاملتهم على الحاجز.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، ومنعت العمال من العبور.