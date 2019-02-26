للعام الخامس.. "جوال" تطلق سلسلة فعالياتها الخاصة بماراثون فلسطين الدولي

وطن: أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) فعالياتها الخاصة بماراثون فلسطين الدولي بنسخته السابعة، والمنوي اقامته يوم الجمعة الموافق 22-03-2019 في مدينة بيت لحم.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة ورؤية "جوال" لدعم الرياضة الفلسطينية، بالشراكة مع المجلس الاعلى للشباب والرياضة وبتوجيهات من اللواء جبريل الرجوب، حيث جددت "جوال" رعايتها لماراثون فلسطين الدولي للعام الخامس على التوالي، استكمالا لخطتها الاستراتيجية المتجسدة في الارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية ودعم الشباب الفلسطيني، خصوصاً وأن الرياضة تعتبر من أهم الوسائل التي يعبر بها الشباب الفلسطيني عن ذاته، كما أنها من أهم الأدوات التي تساهم في نهوض الشباب نحو مستقبل أفضل.

وعن هذه الحملة أكد مدير إدارة العناية بالزبائن في "جوال" مأمون الفارس وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق فعاليات الماراثون،"أن "جوال" تفتخر برعايتها الدائمة للرياضة الفلسطينية، ومن أولوياتها رعاية ماراثون فلسطين الدولي الذي يعتبر منصة رئيسية لنقل صورة حضارية عن فلسطين للعالم أجمع ويؤكد تمسكنا وثباتنا على هذه الأرض وإصرارنا على البقاء فيها رغم وجود الصورة الأكثر عنصرية والمتمثلة بجدار الفصل العنصري والحصار الذي يفرضه الاحتلال علينا وانتهاكه لحقنا بالحركة والتنقل".

وأكد الفارس أن الحملة تتضمن منح عدد كبير من المشتركين فرصة المشاركة بالماراثون بشكل مجاني من خلال تقديم بطاقات المشاركة لهم مجانا، وتتضمن الحملة أيضا إقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية يوم الماراثون في مدينة بيت لحم تستهدف جمهور المشاركين بكافة فئاتهم وتقديم الهدايا والجوائز المميزة لهم.

يذكر أن "جوال" الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية والراعي الحصري للمنتخب الفدائي، قدمت أيضا رعايتها ودعمها المتواصل لعدد كبير من الاتحادات والمؤسسات والأنشطة الرياضية، وأهمها إتحاد كرة القدم والسلة والطائرة واليد والعديد من الأنشطة الرياضية الأخرى، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية.