الاحتلال يمنع المزارعين في جالود من فلاحة أراضيهم

نابلس- وطن: منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس، من فلاحة اراضيهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين في جالود من فلاحة اراضيهم، والتي تقع في مناطق مصنفة "ب"، ولا تبعد سوى أمتار عن مدرسة البلدة.

وأضاف أن هذه الأراضي تقع بمحاذاة البؤرة الاستيطانية "احيا"، وتقدر مساحتها بعشرات الدونمات، مشير إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي تمنع قوات الاحتلال المواطنين من حراثة الأراضي وجني المحاصيل.