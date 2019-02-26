ضبط واحد من كبار مروجي المخدرات في رام الله

رام الله- وطن: قالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إنها قبضت على واحد من كبار تجار ومروجي المخدرات في رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول وجود مروّج المخدرات المطلوب منذ أكثر من عام، في منطقة بيتونيا، وعلى الفور تحرّكت قوة من إدارة مكافحة المخدرات وقوة من مركز شرطة بيتونيا لنصب كمين له، وعند وصوله حاول الفرار من القوة إلا أنه تمت السيطرة عليه.

والمروّج المذكور مطلوب على قضايا تجارة وترويج المواد المخدرة، وضُبط بحوزته 24.9 غم من مادة الحشيش و8 حبات اكستازي المخدرة.