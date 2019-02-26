"الزراعة" لـوطن: شكلنا غرفة طوارئ لمواجهة أسراب الجراد

رام الله- وطن: طمأن مدير عام الوقاية والحجر الزراعي في وزارة الزراعة بدر حوامدة، المزارعين من احتمالية وصول اسراب الجراد الى فلسطين، مضيفًا في حديث خاص لـ وطن "حتى الان لا يوجد أي مخاوف أو تهديدات من دخول الجراد، على الاقل خلال الايام القليلة القادمة".

وأوضح حوامدة أنه تم تشكيل غرفة عمليات وطوارئ في وزارة الزراعة مع لجان محلية من كافة المديريات، وسيتم عقد اجتماع مع المديريات غداً من اجل ترتيب وتوزيع الادوار بشكل احترازي، ووضع خطة عمل وتوزيع المهام.

وأضاف، أن الوزارة في تنسيق كامل ومسبق مع الاردن ومصر والجانب الاسرائيلي، ومنظمة الاغذية العالمية "فاو" وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي، لمعرفة كيف ستكون حركة الرياح وحركة اسراب الجراد.

وشدد على أن هذا الجراد يجب ان يتم مكافحته بشكل جماعي واقليمي، فمن دون تظافر الجهود لا يمكن التخلص منه ومكافحتة، كونه متنشر بشكل كبير في عدة مناطق.

وأشار حوامدة الى أن الجراد هاجم فلسطين عام 2004 وتم القضاء عليه في حينه بسبب الاحوال الجوية، وايضا في عام 2013 وتم القضاء عليه، بالتالي يمكن القول أنه اصبح لدينا خبرة في آلية التعامل مع هجوم محتل للجراد.

وقبل أيام، حذرت منطمة الأغذية العالمية "فاو" من ازدياد أعداد الجراد، وانتشارها على امتداد جانبي البحر الأحمر، حتى وصلت الساحل الشمالي للسعودية منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي وجنوب شرق مصر نهاية الشهر.

والجراد الصحراوي، جنادب قصيرة القرون، يمكن أن تشكل أسراباً كبيرة، وتشكل تهديدًا خطيراً للإنتاج الزراعي وسبل المعيشة والأمن الغذائي والبيئة والتنمية الاقتصادية، وفق المنظمة العالمية.