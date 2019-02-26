بعد 20 شهرًا في الاعتقال الإداري.. خالدة جرار على موعد مع الحرية الخميس

وطن: من المُقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار بعد غدٍ الخميس، وذلك بعد قضاء 20 شهرًا في الإعتقال الإداري.

وسيتم الافراج عن جرّار من حاجز الجلمة شمال جنين.

ومساء الخميس سيتم استقبال جرّار في قاعة الكاثوليك في رام الله، ويستمر الاستقبال يومي الجمعة والسبت من ٤-١٠ مساءً في نفس القاعة.

ومددت سلطات الاحتلال، يوم 25 أكتوبر الماضي، اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لمدة أربعة شهور إداريًا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتعتقل قوات الاحتلال جرار إداريًا منذ أكثر من عام، تحت ذريعة "معلومات سرية"، وكانت قد اعتقلت قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب"، وفق زعم الاحتلال.