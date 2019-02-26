الاحتلال يؤجل محاكمة الأسيرة لمى خاطر

وطن: أجّلت محكمة "عوفر جلسة النظر في قضية الأسيرة الصحفية الكاتبة لمى خاطر(42عامًا) من سكان مدينة الخليل، حتى تاريخ 29/4/2019.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرة خاطر لا تزال بانتظار حكم نهائي بحقها منذ اعتقالها بتاريخ 24/7/2018، وتتخوف عائلتها من إصدار حكم مدته 17 شهرًا بحقها.

واتهمت الأسيرة خاطر بـ "ممارسة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنشر مواضيع تحريضية سياسية وأدبية"، في الوقت الذي كانت تعبر فيه عن رأيها وتمارس عملها كإعلامية فقط.

والأسيرة خاطر أم لخمسة من الأبناء أصغرهم بعمر العامين، تعرضت للتنكيل عند اعتقالاها والتحقيق معها ولا تزال.