عقب الإفراج عنه.. صاحب مقولة "قبرتي اهلك" لوطن: العقوبة كانت مشددة واشكر الرئيس على العفو

بيت لحم- وطن: شكر المواطن عمر خليل عطا الله زيادة (51 عاماً) الرئيس على إصداره عفواً عنه بعد الحكم عليه مدة عام.

وكانت محكمة صلح بيت لحم حكمت على المواطن زيادة بالسجن لمدة عام، لاتهامه بالقول لقاضية " قبرتي أهلك اسمعيني" في إحدى جلسات المحاكمة في بيت لحم.

كما شكر زيادة الهيئة المستقلة ووطن على متابعة وتغطية قضيته.

واعتبر زيادة أن الحكم العقوبة التي صدرت بحقه كانت مشددة، ليأتي المرسوم الرئاسي بتخفيضها والاكتفاء بالفترة التي أمضاها داخل السجن والتي تجاوزت 70 يوماً.

وكانت وطن، تابعت قضية زيادة، والتقت بعائلته التي ناشدت الرئيس بالافراج عنه.

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من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك لـوطن، إن المرسوم صدر بتاريخ 20/2/2019، وقد حصلت الهيئة وقيادة الشرطة على نسخة منه اليوم، وبموجبه تم الإفراج عن المواطن زيادة اليوم.

وشكر دويك الرئيس على استجابته وتفهمه لحالة زيادة.

وقال "نعتبر ان العفو الخاص صلاحية دستورية للرئيس للتعامل مع مثل هذه الحالات ، التي يمكن أن يكون فيها مجالا للتراجع ، خاصة ان القضاء اصدر الحكم بشكل نهائي ومرت كل فترات الطعن، وكان هناك تفهم كبير من الرئيس، خاصة ان المواطن ذاته وعائلته اعتذروا للقاضية المعنية".

وأوضح أن الفقرة الأولى من المرسوم تنص على "العفو على ما تبقى من مدة المحكوم عليه عمر خليل عطالله زيادة في بيت لحم في القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الدعوى الجزائية رقم 1742-2019".

وأكد دويك أن العفو لا يلغي التجريم، بل يعتبر أن ما قضاه المواطن من عقوبة فترة كافية.

وأشار إلى أن من صلاحية الرئيس العفو الخاص او تخفيض العقوبة، وهي نص في القانون الأساسي الفلسطيني، وموجودة لدى غالبية دول العالم.