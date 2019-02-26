صرخة عبر وطن: مخيم المغازي في غزة يناشد بحقه في المياه!

غزة- وطن- أحمد مغاري: على غرار ما يعانيه قطاع غزة من أزمات سياسية واقتصادية، واجتماعية يعاني المواطنون الغزيون من نقص المياه وضعفها، وخاصة في المنطقة الوسطى وبالتحديد مخيم المغازي، الذي لا تتجاوز مساحته 3 آلاف دونم، وعدد سكانه قرابة 30 ألف نسمة موزعين على أربعة مناطق جغرافية.

وحسب التقسيم الجغرافي للمخيم وتوزيع السكان على أربع نقاط، فإن أزمة المياه تختلف من حي لآخر، فعلى سبيل المثال منطقة "بلوك C" لا تعانى من نقص المياه كونها تعتبر من أقرب المناطق للآبار المغذية للمخيم، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أكثر المناطق انخفاضا على نقيض "بلوك B" الذي يعاني بشدة من نقص وتقلص كمية المياه التي تصلهم بوقت متأخر.

جميل البوبلي أحد سكان مخيم المغازي وبالتحديد "منطقة B" تعاني عائلته وبشدة من نقص كميات المياه وعدم كفايتها، يقول لـ وطن:" المياه التي تصلنا تكون ضعيفة جدا بسبب استهلاكها من قبل المنازل والمربعات التي تصلها المياه قبلنا، وحين تصلنا لا يمكن لنا رفعها من خلال "المواتير" لتعبئة البراميل لعدم توفر الكهرباء.

وأضاف البوبلي أنه اغلب الأوقات يضطر لتعبئة المياه هو وعائلته من المياه المخصصة للشرب بالشوارع التي يتم تعبئتها من قبل فاعلي الخير، بالإضافة لتوفيرها من خلال الاتصال على محطات تحلية المياه لتوفير مستلزماته المنزلية.

ومن جانبه اشتكى نبيل عبد جواد من تفاقم ازمة المياه المتكررة وربط ازمتها، بانقطاع التيار الكهربائي موضحا "أن منطقتهم كونها مرتفعة قليلا تصل إليها المياه ضعيفة جدا فلا يستطيع تخزين الكمية المناسبة التي تكفيه لحين عودة المياه مرة اخرى.

وتابع نبيل أنه لا يستفيد من المياه مشيرا انها تصل ضعيفة وهو يسكن بالطابق الثالث وان المياه تصل متأخرة بعد ان يستنفذها الجميع وتكون الكهرباء وقتها قد طعت فلا فائدة منها.

وفى سياق تلك الأزمة وما يشكوه المواطنون بالمنطقة عبر مأمون البشيتي عن استيائه الشديد من الانقطاع المستمر للمياه وتقلصها الشديد وخاصة بالمنطقةB التي تعتبر من آخر المناطق التي تصل اليها المياه مضيفا ان انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل كبير على الاستفادة من الكمية المخصصة للمياه.

واوضح أنهم بالمنطقة يقومون بتعبئة المياه من خلال محطات التحلية الأكثر من مرتين خلال الشهر مشيرا الي أن الدور يأتيهم كل يومين أكثر مرة واحدة وأغلب الأوقات لا يستطيعون الاستفادة منها.

وطالب أهالي المنطقة بلدية المغازي بعمل اللازم من أجل ايجاد حل لمعاناتهم وتقلص المياه والعمل على توفير كمية المياه المناسبة بالتزامن مع موعد وجود الكهرباء حتى يستطيع الجميع الاستفادة منها.



