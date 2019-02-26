بتعليمات من الرئيس.. الصحة توفد 16 طبيباً الى فنزويلا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن إيفاد طاقم طبي مكون من 16 طبيباً، إلى جمهورية فنزويلا، لإجراء عمليات جراحية في مشافي العاصمة كراكاس، حيث ستستمر مهمته الطبية 30 يوماً.

وقال وزير الصحة دجواد عواد في بيان صحفي " بتعليمات من الرئيس محمود عباس، سيغادر مساء اليوم، وفد طبي من وزارة الصحة، إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث سيتم توزيعم على 3 مستشفيات في العاصمة، وسيقومون بإجراء عمليات جراحية مبرمجة، وذلك كمساعدة ومساندة للأصدقاء في فنزويلا، و وفاءً للمواقف السياسية الصلبة التي تقفها فنزويلا إلى جانب الشعب والقيادة والقضية الفلسطينية".

وأضاف "قمنا بالأمس وبحضور سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية المعتمد لدى دولة فلسطين ماهر طه، بالتواصل مع سفيرة فلسطين لدى فنزويلا ليندا صبح، و الحكومة ووزارة الصحة الفنزويلية حتى ساعة متأخرة من مساء الأمس، لاستكمال كافة الترتيبات اللوجستية والفنية والإدارية على أكمل وجه، لمغادرة الوفد ووصوله إلى هناك".

و أكد على موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس الداعم والمساند للأصدقاء في فنزويلا، والوقوف إلى جانبهم في ظل الأزمة السياسية العصيبة التي تمر بها البلاد، والحصار الظالم المفروض على فنزويلا"، وفق البيان.

وأشار عواد أن الوفد الطبي سيحمل معه المعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية التخصصية، إضافة إلى كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة في غرف العمليات وأقسام الطوارئ، وذلك بطلب من وزارة الصحة الفنزويلية".

وأوضح وزير الصحة أن الطاقم الطبي مكون من 16 طبيباً مختصاً في الجراحة العامة، وجراحات الأوعية الدموية، والعظام والأطفال والنسائية والتوليد، إضافة إلى أخصائيين في مجالات التخدير والإنعاش".

ويرأس الوفد الطبي الطبيب محمد لطفي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، حيث من المتوقع وصول الوفد الطبي إلى العاصمة الفنزويلة مساء الخميس المقبل.