علنية التقاضي حق دستوري للمواطنين/ات والمساس به موجب للمساءلة

وطن: اعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن صدمته من منع وسائل الإعلام من تغطية وقائع جلسة محاكمة أمام هيئة محكمة العدل العليا وبثها للعامة، لما ينطوي عليه هذا المنع من مساسٍ فظٍ بالحقوق الدستورية للمواطنين، وانحرافٍ عن طبيعة الوظيفة القضائية بوصفها حقاً للناس وليست ميزةُ أو سلطةُ لمُشغلها، ومع تأكيد "مساواة" على عدم المساس الشخصي بالقضاة مُتخذي قرار المنع هذا، ومع تأكيدها على أن سلطة الفصل في النزاع المعروض على المحكمة يعود لها منفردةُ دون أي تدخل أو تأثير أياً كان مصدره أو جهته، بما فيها البواعث الشخصية للقاضي نفسه، فالمحكمة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية والسلطة في الفصل في المنازعات المُحالة إليها وفقاً للقانون والضمير، والذي يحكمها في ذلك كله القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، إلا أن إجراء منع وسائل الإعلام أو المواطنين من حضور جلسات المحاكمة في دعاوى تندرج تحت مظلة قضايا الرأي العام لا يستقيم برأينا مع موجبات الوظيفة القضائية وسمات الحيدة والنزاهة والشفافية في إدارة الدعوى على نحوٍ علنيّ، بما يُمكن عموم الناس من الاطلاع والوقوف على إجراءات التقاضي بما يكفل اطمئنانهم على حسن سيرها والتزامها بضمانات المحاكمة العادلة وإعمالها لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وضمان حق الدفاع سنداً للمبادئ الدستورية وحقوق المواطنين/ات وحرياتهم والتي يجب أن تكون صيانتها غاية القضاء ورسالته، وسنداً لصريح نص المادة (105) من القانون الأساسي، والتي ورد حرفياً: "جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سريةً مراعاةً للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسةٍ علنية" وصريح نص المادة (16) من قانون السلطة القضائية التي كررت ذات الحق وذات النص.

ورأى المركز أن مثل هذا الحق يُحظر المساس به أو تقييده أو تنظيمه إلا في الحالات الواردة حصراً في القانون الأساسي، والتي تتعلق بمراعاة الآداب والقيم الأسرية، دون أن تتجاوز نطاقه الضيِّق هذا، أو قد يُلجأ إليها إذا توافرت أسباب طبيعية موضوعية تحول دونه، كأن تكون قاعة المحكمة امتلأت عن بكرة أبيها، وكلا الحالتين لم تكن متوافرةً في جلسة هيئة محكمة العدل العليا التي انعقدت أمس، فالدعوى التي رغب الإعلام بممارسة حقه في تغطيتها، وبعيداً مرة أخرى عن إبداء الرأي بشأنها، تندرج تحت مظلة قضايا الرأي العام، فموقع النائب العام يهم المجتمع بكافة أطيافه وألوانه وذو تأثيرٍ مباشرٍ على أمنه واستقراره إلى حد وصفه بالمنصب السيادي، وبالتالي إن منع الإعلام من تغطية وقائع الجلسة في هذه الدعوى لا صلة له بأسبابٍ تخول المحكمة بتحويل المحاكمة إلى محاكمةٍ سريةٍ أو إعمال صلاحيتها التنظيمية، ولم تتوفر في جلسة أمس أية ظروفٍ تحول دون تمكين الإعلام من القيام برسالته وواجبه في إطلاع الجمهور على وقائع جلسة المحاكمة.

وإذ يؤكد المركز على أن علنية التقاضي لا تقتصر على الحضور فقط، وإنما تشمل تمكين المواطنين/ات من العلم والمعرفة والاطلاع على مجرياتها، وهي إحدى الوسائل القانونية التي أجمع فقهاء القانون على اعتبارها أداةً من أدوات الرقابة على حسن تطبيق القانون من قبل القضاء، وقرنها بتسبيب الأحكام القضائية كطريقٍ ملزمٍ ووجوبيٍ للرقابة على حسن ونزاهة وحيدة وكفاءة القضاة، إلى جانب التعليق على الأحكام القضائية مع مراعاة ضوابطها؛ لا سيما في ظل غياب سلطة الرقابة الممثلة في البرلمان أو المجلس التشريعي، وهذا ما تلجأ إليه الدول الديمقراطية التي تُخصص في قاعة المحكمة مكاناً خاصاً بالإعلاميين/ات، ناهيك عن أن الإعلامي/ة من حقه/ا المُنفرد تحديد الدعاوى التي يرى/ترى أن من واجبه/ا تغطية وقائعها، وبعكس ذلك قد يوسم دوره/ا بالتابع/ة.

واشار إلى أن قرار المحكمة بمنع أو حظر أو تقييد حق وسائل الإعلام في التغطية لا يندرج تحت مظلة القرارات القضائية، ولا يتصف بأي سمة من سمات إدارة الدعوى؛ بل هو حقٌ لصيقٌ بآدمية الإنسان، ولذا أُدرج بصريح النص تحت باب الحقوق والحريات العامة الواردة في الباب الثاني من القانون الأساسي، والتي عبّرت عنها بجلاءٍ ووضوحٍ مقدمة القانون الأساسي، وأوجبت حمايته لائحة الحقوق الدولية المُلزمة لدولة فلسطين منذ تاريخ انضمامها إليها، وبالتالي لا تصمد أمام الحقيقة كافة الادعاءات والمبررات التي سيقت من قبل هيئة المحكمة والإدارة القضائية وعددٍ من القضاة الذين تناولوا بالتبرير ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي، فالادعاء الصادر عن رئيس المحكمة العليا وفقاً لما تناوله صحافيون/ات مُنعوا من التغطية من أنه يوافق على تمكينهم/ن من ذلك، ولكن الأمر يندرج تحت صلاحية رئيس الهيئة ما يُجافي منطوق النص الدستوري وطبيعة قرار المنع بوصفه قراراً إدارياً لا صلة له بعمل القاضي القضائي، ناهيك عن تصوير القاضي بالمُهيمن القمعي وليس بسلطة تطبيق القانون بعدلٍ ونزاهةٍ وحيدةٍ على الكافة، كما أن الادعاء بأن قرار الهيئة الحاكمة يندرج تحت مظلة تنظيم للحق وليس استبعاداً له أمرٌ يجافي الحقيقة والمنطق والقانون والواقع، فالحقوق الدستورية لا يجري تنظيمها على نحوٍ يُقيدها أو يحول دونها أو يحصرها، كما أن الادعاء بأن المنع اقتصر على التغطية الإعلامية إذ سُمح لبعض الصحفيين من الدخول إلى القاعة، وبهذا فإن الحق لم يُمس لادعاءُ واهٍ؛ لأن الصحفي الذي لم يمكن من أداء عمله لا يجدي نفعاً وجود جسده، ناهيك عن أن اقتصار هذا الحق على شكليته الواهية على بعض الصحفيين ومنع بعضهم من التواجد في مبنى المحكمة لهو مساسٌ جسيمٌ بحقوق الإنسان ومقتضيات العدالة، وتنوه "مساواة" إلى أن وصف بعض وسائل الإعلام بالصفراء دون سندٍ من قانون انتهاكٌ لحرية الصحافة وهيمنةٌ واستعبادٌ وتوجيهٌ للإعلاميين/ات على أداء رسالتهم/ن على نحو ينافي المهنية والموضوعية، فضلاً عن افتقاده لأي دليلٍ أو سندٍ يدعم ادعاءه ووصفه لوسائل إعلامٍ بالصفراء، إلى جانب ما يمثله من مساسٍ موجبٍ للمساءلة والتعويض بحق إعلاميين/ات ووسائل إعلام مُرخصة ومُسجلة.

واضاف المركز انه أمام الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان وللقانون الأساسي، والذي لا يمكن وصفه من وجهة نظرنا إلا إجراءُ يعمق الهوة في عدم ثقة المواطن/ة بمنظومة العدالة وأدائها، الأمر الموجب للتحقيق الحيادي المستقل بشأن المنع المذكور واتخاذ المقتضى القانوني بما في ذلك المسائلة تجاه كل من ساهم في المساس بحق المواطنين وتعويض كل من تسببت له تلك القرارات والإجراءات من أضرار حسب الأصول.

وكانت هيئة القضاة التي تنظر بالطعن المقدم من النائب العام احمد البراك قد منعت يوم امس مراسل وطن من تغطية وحضور جلسة المحكمة.