الجولة الأوروبية تصل إلى الجامعات الفلسطينية ومعها فرص للتعليم العالي في أوروبا

القدس- وطن: نظم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء فيه جولة أوروبية في جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل وجامعة بيرزيت في رام الله وجامعة النجاح الوطنية في نابلس وذلك ضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الشباب (#EU4YOUth) التي تُطَبَّق في المنطقة والدول المجاورة.

تُقَدِّم مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الشباب فُرَص للتعليم العالي لِطُلاب الجامعات الفلسطينية، وتؤكد على الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في تسخير الإمكانيات من أجل خَلق قادة رأي فلسطينيين من خلال مشاريع وبرامج مُمَوَلَة من الاتحاد الأوروبي.

تنقلت الجولة الأوروبية التابعة لمبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الشباب، التي تميزت بحيويتها، بين الجامعات الثلاث، وَعَمِلَت من خلال إقامة أكشاك للمعلومات في هذه الجامعات على تقديم إرشادات للشباب حول الحصول على مِنَّح دراسية وزمالة وفُرَص برامج تبادل طلاب نقلها ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وقد اختُتِمَ هذا الحدث بعقد جلسة تشبيك بدعم من برنامج ايراسموس+ وهو البرنامج التعليمي للاتحاد الأوروبي، حيث تمت مشاركة التجارب الدراسية المُتنوعة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ورؤساء الجامعات وخريجي برنامج ايراسموس+ الفلسطينيين.

قالت ناتالي حِن، وهي إحدى خريجات برنامج ايراسموس+ من جامعة برشلونة خلال الجلسة أن "برنامج ايراسموس+ قد أتاح لي المجال، كامرأة فلسطينية من بلد مُحتَل، لكي أكون ما طالما حلمت أن أكون عليه: قصة نجاح من فلسطين."

وشارك رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي تجربته كطالب مع أكثر من 150 طالب في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، حيث أشار خلال المُشاركة أن "البرامج والفُرَص التي يُقَدِّمُها الاتحاد الأوروبي للطلاب الفلسطينيين تُعَبِّرُ عن دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لصُنَّاع التغيير وقادة الفِكر ودُعاة السلام، وهي صِفات تتوفر لدى الشباب الفلسطيني. كما يعمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء معاً من خلال هذه الرحلة الجامعية من أجل بناء المزيد من جسور التعاون بين الشعوب والأجيال."

وتم بعد النقاشات اختيار ثلاثة فائزين من كل جامعة بعد عرض صور كبيرة لهم (Selfie) التقطوها بأنفسهم مع هاشتاج مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الشباب (EU4YOUth #).