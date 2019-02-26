الاحتلال ينهي تدريبًا عسكريًا يحاكي عدوانًا جديدًا على غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء التدريب العسكري والذي حاكى عدوانًا جديدًا على قطاع غزة.

وجرى التدريب في قاعدة "تساليم" في النقب المحتل، وحاكى معارك بين قوات جيش الاحتلال ومقاومين في قطاع غزة.

وحشد جيش الاحتلال قوات أخرى للمشاركة في القتال، بدمج قوات من المشاة وسلاح المدرعات، والمدفعية الثقيلة، وسلاح الجو، والاستخبارات العسكرية، وسلاح التنصت.

وشارك في التدريبات دبابات ومدرعات النمر، وحاكى التدريب أيضًا القتال ليلًا وفي مناطق مأهولة بالسكان.