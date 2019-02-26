السلطة طلبت من الاحتلال تجميد قرار اقتطاع اموال المقاصة

رام الله - وطن: ذكر الصحفي الاسرائيلي جال بيرغر أن، السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب رسمي لحكومة الاحتلال طلبت فيه تجميد تطبيق اقتطاع أموال المقاصة ، لأن ذلك سيؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية.

واضاف بيرغر في تدوينة على موقع تويتر ان الرئيس عباس أعلن عن بدء تقليص رواتب عناصر الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع العام، كما أن الأجهزة الأمنية أوقفت تدريباتها بالذخيرة الحية.

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت تنفيذ قانون اقتطاع اموال من المقاصة الفلسطينية بحجم المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الاسرى والشهداء والجرحى والتي تقدر بنصف مليار شيقل.

وكان الرئيس عباس اعلن خلال الايام الماضية ان السلطة الفلسطينية لن تستلم اموال المقاصة في حال اقتطاع الاحتلال اي مبالغ مالية منها.