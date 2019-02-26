الخميس.. مندلبليت يعلن عن قراره بشأن قضايا فساد نتنياهو

القدس- وطن: يعمل المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، على وضع اللمسات الأخير على قراره المتعلق بالاتهامات الموجهة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بمخالفات فساد خطيرة، وسط توقعات بأن يعلن عن قراره قبل نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم الخميس المقبل، فور عودة الأخير من زيارته إلى العاصمة الروسية، موسكو.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو قرر اختصار برنامج زيارته إلى روسيا، في ظل التقارير حول استعداد مندلبليت الإعلان عن قراراته بعد غد الخميس، وقرر العودة مساء غد الأربعاء، رغم أنه كان قد أكد في شريط مصور نشره قبيل إقلاع طائرته إلى موسكو، مساء اليوم، أنه سيعود يوم الخميس، بعد الاجتماع بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، أن مندلبليت سيعلن عن القرار قبل نهاية الأسبوع الجاري، غير أنه لن يقدم على هذه الخطوة بالتزامن مع وجود نتنياهو في موسكو للاجتماع ببوتين، وسينتظر حتى عودة نتنياهو من روسيا، يوم الخميس المقبل.

ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، عقدت جلسات مناقشات مكثفة في مكتب مندلبليت، وأوضحت أن جزءاً كبير من هذه المناقشات تم تخصيصه للملف 2000 (محادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس).

وأكدت "كان" أن قرار منلبليت حول الملفين 1000 و4000 "ختم وأغلق"، وهو تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد إجراء جلسة استجواب مشفوع بالقسم.

وسيعلن مندلبليت عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل تهمة تلقي الرشوة في إطار الملف 4000، على خلفية دفع مصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، بما يتعلق بدمج شركتي "ييس" و"بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش.

كذلك يعتزم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد نتنياهو في الملف 1000، تشمل تهمة الحصول على منافع شخصية من رجل الأعمال والمنتج الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والمعروفة أيضا باسم قضية "الشمبانيا والسيجار". وفي المقابل، يتوقع أن يعلن المستشار القضائي عن إغلاق الملف ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، بما يتعلق بالملف 4000.

وفيما يتعلق بالملف 2000، أشارت القناة إلى أن المداولات حول هذا الملف شهدت انقسامًا في الآراء، حيث يؤيد الادعاء العام تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف، لكن مندلبليت لم يعبر عن رأيه حيال ذلك خلال المداولات، ولا يزال مترددا بشأن هذا الملف.

وبحسب القناة 13، فإن الترجيحات تشير إلى أن مندلبليت سيتجنب تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف 2000، فيما أكدت أن كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام يعتقدون الملف 2000 هو قضية رشاوى واضحة، يمارسون ضغوطا شديدة على مندلبليت من أجل تقديم لائحة اتهام.

وأوضحت أن هناك ما وصفته بـ"الخيط الدقيق"، الذي بربط الملف 2000 والملف 4000، اللذين يتعلقان بتغطية إيجابية لنتنياهو، حيث أقدم نتنياهو على الاتصال بألوفيتش بعد وقت قصير على فشل المحادثات مع موزيس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة قد أوصت بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في جميع ملفات الفساد المشتبه بها.

"عرب 48"