عقب اعتقال الاحتلال الزبيدي وغيث.. فتح: الاعتقالات لن تنال من عزيمة الحركة ولا عزيمة شعبنا

رام الله- وطن: قالت حركة فتح ان اعتقال الاحتلال لقياداتها في القدس وكافة نواحي الضفة الغربية لن تنال من عزيمة الحركة ولا شعبنا في الدفاع عن أرضه.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة عاطف ابو سيف ان اعتقال قوات الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث، وزكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري للحركة والعشرات من أبناء شعبنا وما تقوم به ما يسمى بلدية الاحتلال وشرطتها من سياسات بحق أهلنا في القدس والاقتحامات والاعتقالات لن تنال من عزيمة شعبنا ولن يثني إرادته أو ينال من صعوده.

وأضافت: ستظل القدس هي المعركة الحقيقة وستظل بوصلتنا موجهة صوبها رغم جهود البعض لحرفها باتجاه صراعات داخلية لا تخدم إلا أجندة دولة الاحتلال.

وأكدت الحركة أن "القدس معركتنا وشعبنا وقيادتها سيواصلون المسيرة حتى تحقيق أهداف نضالنا الوطني".

يشار إلى أن جيش الاحتلال اقتحم منطقة رام الله التحتا صباح اليوم، واعتقل الزبيدي والمحامي المقدسي طارق برغوث من منزله في المدينة وصادر مركبته.