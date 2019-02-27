صور| قائد شرطة الاحتلال وضباط في "الشاباك" يقتحمون مصلى باب الرحمة

رام الله- وطن: اقتحم قائد شرطة الاحتلال في القدس، ومسؤول كبير في جهاز "الشاباك"، اليوم الأربعاء، مبنى ومُصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال تولت حراسة وحماية المقتحمين أثناء جولتهم "الاستفزازية".

وكان الحاخام يهودا غليك، اقتحم صباح اليوم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين، فضلا عن أكثر من ستين مستوطنا اقتحموا الاقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في قبل مغادرته من باب السلسلة.