إدخال خدمة عمليات القلب المفتوح إلى مركز القلب و الأوعية الدموية بجمعية بيت لحم العربية للتاهيل

بيت لحم- وطن: تواصل مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل مسيرتها في تقديم أفضل واحدث الخدمات الطبية وخاصة في مجال صحة القلب. فمنذ افتتاحه بإجراء أولى عمليات القسطرة الصيف الماضي، تابع مركز القلب و الأوعية الدموية توسيع خدماته ليضيف اليوم مجال عمليات جراحة القلب المفتوح. و تمثل الإنجاز بأجراء أول عملية جراحية للقلب المفتوح حيث تم تغيير اربع شرايين لأحد المرضى في عملية تكللت بالنجاح.

وجرت عملية القلب بنجاح لتضاف الى سلسلة من عمليات القلب التي اجريت في القسم الذي يعتبر الاحدث على المستوى الفلسطيني والاقليمي من حيث المستوى العالي للمعدات والتقنيات المستخدمة الى جانب تاهيل كادر متخصص بقدرات عالية من خلال تدريبه على العمل.

وقالت جمعية بيت لحم العربية للتاهيل في بيان لها ان هذه العملية تؤكد من جديد رقي المستوى التقني والمهني العالي لقدرات مركز القلب مما يساهم بتعزيز الخدمات الطبية والصحية في محافظة بيت لحم و بالتالي تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني من خلال توطينها في مدينة إقامته مما يخفف من الأعباء على المرضى وذويهم.

وبحسب مستشفى الجمعية العربية للتاهيل فقد أشرف على العملية فريق متكامل بإدارة جراحَي القلب د. نزار عواد و د. إبراهيم الدويك و بتنفيذ طواقم الجمعية الطبية والتمريضية و الفنية من جهة وبالتعاون مع اطباء واستشاريين من المستشفى الاستشاري العربي، ضمن اتفاق تبادل الخبرات والمساعدة في اجراء العمليات بين الطرفين بما يضمن تقديم اعلى مستوى للخدمات الطبية خصوصا في مجال القلب.

كما و كان الكادر التمريضي و الفني لجراحة القلب قد اختتم دورة مكثفة في عمَّان تحت رعاية مؤسسة جذور الفلسطينية حيث تدربوا على أحدث التتقنيات و المهارات في هذا المجال.

وأكدت جمعية بيت لحم العربية للتاهيل على ان القيام بهذه العملية والنجاح فيها بمستوى عالي وسريع يؤكد على حرص الجمعية العربية على استكمال مسيرتها بعملها منذ افتتاح مركز القلب و الأوعية الدموية لتقديم كل ما هو متعلق بخدمة المريض والتخفيف من اعباءه الصحية واعباء ذويه المالية.

وتضمنت العملية التي تكللت بالنجاح تغيير اربع شرائيين حيث شعر المريض بالتحسن الفوري بعد أجراء العملية وتمثل النجاح بقدرة المريض على التنفس و الشعور بالراحة بشكل سريع.