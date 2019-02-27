"خطوات تصعيدية كبيرة" للأسرى خلال الساعات القادمة

وطن: قال مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، "إن خطوات تصعيدية كبيرة سينفذها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القادمة".

ونقل المكتب عن الحركة الأسيرة قولها في بيان صفحي له "سنبدأ بمرحلة جديدة من آليات الاحتجاج خلال الساعات القادمة، ومتمترسين خلف وحدة الحركة الأسيرة ومتسلحين بأبناء شعبنا".

وتشهد سجون الاحتلال حالة من التوتر وخاصة في سجن النقب الصحراوي، جراء قيام إدارة السجون بوضع أجهزة تشويش جديدة "مسرطنة" داخل الأقسام.

وكانت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أكدت أن الأوضاع في سجن النقب تفاقمت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وأصبحت "على حافة الانفجار"، مشيرة إلى أن إدارة السجن تترصد بالأسرى بهدف تبرير قمعهم وفرض العقوبات التي أقرتها مؤخرًا.

وذكرت أن الوحدات الخاصة القمعية تتواجد بشكل مستمر قرب أقسام الأسرى، وعلى أهبة الاستعداد لاقتحامها بأي لحظة والتنكيل بالأسرى، لرفضهم التسليم بتركيب أجهزة التشويش التي تسبب أضرارًا صحية لهم.