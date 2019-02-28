الاحتلال يعتقل عدة شبان في الضفة

رام الله- وطن: واصلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، حملات الدهم والاعتقال في مناطق متفرقة بالضفة.

وذكرت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من بلدة دير ابو مشعل غرب رام الله وهم: أحمد عمر أبو رسيلة ومحمود الحج غريب وعمر جميل.

كما اعتقل الاحتلال الشاب مجدي مشهور كراجة من منزله في قرية صَفا غرب رام الله، والأسير المحرر حمزة خالد طلعت عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وفي قلقيلية جرى اعتقال الشاب عثمان ربحي أبو لبدة (30 عاماً) من منزله في حيْ كفر سابا، واندلعت مواجهات بالتزامن مع الاعتقال وسجلت عدة اصابات بالرصاص المطّاطي وأخرى بالاختناق.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس وداهمت المنطقة المحيطة بمسجد صلاح الدين.

كما داهمت قوة من جيش الاحتلال محطة الهدى للمحروقات في حيْ البالوع بالبيرة، تزامناً مع اقتحام قوة أخرى لضاحية الدوحة داخل بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وافي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير استيا في القضاء.

ومن بلدة تل غرب نابلس اعتقل الاحتلال كلا من: خليل زيدان ويوسف رمضان.