فيديو| اليوم ذروة المنخفض الجوي.. أجواء عاصفة وماطرة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يتعمق اليوم الخميس، تأثير البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة عاصفا وماطراً على مختلف المناطق، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا.

كما وتكون فرصة ضعيفة في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000م فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الخميس من خطر: شدة سرعة الرياح، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة وخاصة في منطقة الأغوار، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة، وكذلك من التزحلق على الطرقات.