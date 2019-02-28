"الطفل المعجزة" يغادر المستشفى

وطن: بعد أن نجا بما يشبه المعجزة، سمح مستشفى ياباني بمغادرة أصغر رضيع في العالم، حيث ولد قبل 6 أشهر بوزن 268 غراما، أي ما يقارب كتلة من الزبدة.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الطفل الذي لم تجر تسميته بعد نظرا لظروفه الصحية، ولد في أغسطس الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو عن طريق عملية قيصرية، بعدما لاحظ الأطباء أنه لم يكن ينمو طيلة 24 أسبوعا من المراقبة الطبية.

وبفضل الرعاية الطبية المكثفة التي حصل عليها في المستشفى، استطاع الرضيع أن ينمو على نحو ملحوظ حتى أنه صار يزن 3.2 كيلوغرام الآن، وبات بوسعه أن يرضع الحليب من أمه بشكل طبيعي.

ويقول الأطباء الذين أشرفوا على حالة أصغر رضيع في العالم إنهم يأملون أن يكون هذا النجاح بارقة أمل للأمهات اللائي ينجبن قبل الوقت ويكون رضعهن في وزن خفيف بصورة مقلقة.

وقال الطبيب تاكيشي أرميتسو: "أريد أن يعرف الناس أن الرضع بإمكانهم أن يعودوا إلى بيوتهم في كامل العافية حتى وإن ولدوا صغارا جدا".

وكان الرضيع الياباني قد انتزع الرقم القياسي لأصغر طفل في العالم من طفل ألماني ولد سنة 2009 بوزن 272 غراما، أما أصغر رضيعة فولدت سنة 2015 بوزن 249 غراما.