فيديو وصور| قوات الاحتلال تفرج عن النائب خالدة جرار

رام الله - وطن: افرجت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عن النائب خالدة جرار، بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري.

وقالت سهى جرار ابنة خالدة لـوطن، ان "الاحتلال افرج عن النائب خالدة جرار الساعة الرابعة فجرا من معسكر سالم، وهي الان موجودة في منزل احد اقاربها في جنين، وذلك رغم الابلاغ عن نية الاحتلال الافراج عنها عن حاجز الجلمة في ساعات النهار".

واوضحت جرار ان الافراج عن والدتها في ساعات الفجر الاولى جاء خلافا لما اعلنته سلطات الاحتلال، والهدف منه كي لا تحظى باستقبال شعبي وتغطية من وسائل الاعلام.

واشارت جرار الى أن والدتها جرار ستتوجه الى المقبرة الشمالية في مدينة نابلس ظهر اليوم لزيارة قبر والدها الذي توفي خلال اعتقالها، ومن ثم الانتقال الى مدينة رام الله حيث من المقرر تنظيم استقبال لها في قاعة الكاثوليك في المدينة.