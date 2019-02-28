علي الغزاوي يفوز بلقب "توب شيف" العالم العربي

وطن: فاز الشيف الأردني، علي الغزاوي، مساء الأربعاء في برنامج "توب شيف" للطهاة المحترفين في موسمه الثالث الذي يذاع على قناة MBC.

وتأهل الغزاوي إلى النهائيات مع 3 من المتسابقين من تونس ولبنان والمغرب، قبل أنّ يقدم أطباقاً حازت على إعجاب لجنة حكام عالمية.

ويعد الغزاوي بعد هذا اللقب أصغر "توب شيف" في العالم العربي، حيث برع في تقديم أطباق بطريقة عصرية دون التخلي عن هوية الشرق الأوسط والأردن تحديداً، وتفوق الغزاوي، في الجولة الأخیرة على منافسه المغربي منیر رشدي.

يذكر ان برنامج مسابقة "توب شيف" يتنافس فيه أمهر طهاة الطعام على مستوى الوطن العربي لثلاثة أشهر، ويبث على قناة "mbc".