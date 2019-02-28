النائب العام الإسرائيلي يعلن اليوم قراره بشأن قضايا فساد نتنياهو

وطن: من المقرر أن يعلن النائب العام الأعلى والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي ماندلبليت، اليوم الخميس، قراره بشأن قضايا الفساد الموجهة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتشير التقديرات إلى أن ماندلبليت سيقدم 3 لوائح اتهام ضد نتنياهو، منها تهمة بالرشوة في الملف 4000 المتعلق بقضية شركة بيزك– موقع واللا، وتحديد جلسة استماع في الملف 1000، واحتمال توجيه اتهام له بخرق الثقة في الملف ذاته المتعلق بتلقي أموال من رجال أعمال مقابل تسهيل خدمات لهم، وتهمة الاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 المتعلق باتصالاته بمالك صحيفة يديعوت أحرونوت.

وطالب فريق الدفاع عن نتنياهو في الفترة القليلة الماضية عدة مرات من ماندلبليت تأجيل نشر قراره إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية فيما رفض ماندلبليت تلك الإدعاءات مع توضيحه بأن التحقيقات بدأت قبل قرار الانتخابات المبكرة.

فيما يتهم نتنياهو وفريقه وسائل الإعلام وجهات في اليسار بالضغط على ماندلبليت بهدف إسقاطه سياسيا.