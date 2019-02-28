الشعبية: الاحتلال فشل دائمًا في كسر إرادة خالدة جرار

رام الله- وطن: هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاسيرة المحررة، والنائب في المجلس التشريعي، خالدة جرار بسلامة الإفراج عنها، صباح اليوم بعد قضائها 20 شهرًا في سجون الاحتلال.

وأكدت الشعبية في برقية التهنئة، أن "جرار انتزعت حريتها بعد صمود أسطوري استمر لشهور طويلة رغم التجديد الإداري المتكرر لها وظروف الاعتقال المأساوية".

وأضافت الجبهة أن "الاحتلال فشل دائمًا في كسر إرادة هذه المناضلة الصلبة، والتي كانت على الدوام في الصفوف المتقدمة من القيادات الفلسطينية والتي حملت موقفًا وطنيًا جذريًا متقدمًا، نال احترام جماهير شعبنا".

وشددت الجبهة على "ضرورة الأخذ بتوصية جرار بضرورة دعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال وخصوصًا الأسيرات، والذين يتعرضون لظروف اعتقالية صعبة، وهجمة صهيونية متواصلة".

كما دعت الجبهة إلى "تحويل يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار القادم إلى يوم للوفاء للمناضلات الفلسطينيات اللواتي قدّمن أغلى ما يملكن من أجل الوطن، وفي مقدمتهم المناضلات في سجون الاحتلال".