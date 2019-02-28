27 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب الرحمة بحراسة أمنية مشددة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، في انتظار جولة ثانية من الاقتحامات ما بعد صلاة الظهر.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 27 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، من خلال التدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها عند الأبواب.