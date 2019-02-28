الدفاع المدني: إغلاق شوارع رئيسية في بدو وسميراميس وكفر عقب بسبب الامطار

رام الله- وطن: تسببت الأمطار الغزيرة، في إغلاق شارع القدس رام الله في المقطعين الممتدين بين سميراميس قلنديا- وكفر عقب وقلنديا، كذلك أغلق النفق المؤدي إلى قرى شمال غرب القدس العشر بسبب تجمع المياه بكميات كبيرة فيه.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد نائل العزة، بأن طواقم الدفاع المدني تعمل على فتح الطرقات المغلقة في بدو وكفر عقب، وكذلك تعاملت مع 80 حادث إنقاذ للسيارات من إزالة أجسام وأعمدة كهرباء بعد سقوطها جراء الرياح الشديدة.

وناشد العزة المواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التحرك إلا للأسباب الطارئة، نظرا لشدة الرياح وارتفاع كميات الأمطار في الشوارع.

وأشار إلى حدوث تشويش في عدد من الطرق في محيط محافظة القدس في عدد من الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه في مختلف الشوارع.

وفي السياق ذاته، علقت عشرات السيارات في بلدتي العيزرية وأبو ديس، صباح اليوم الخميس، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلدتين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشارع الرئيسي تم إغلاقه بسبب ارتفاع مستوى الأمطار، وعلقت عدد من السيارات فيه، ما استدعى تدخل الدفاع المدني والأجهزة المختصة لإخراج المواطنين وفتح الشارع.