القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء الصحة العرب بمشاركة فلسطين

وطن: انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ51 في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة وزير الصحة بدولة الإمارات، ومشاركة دولة فلسطين، إضافة الى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة الصحة أسعد الرملاوي، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.

وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن جدول أعمال المجلس سيناقش عددا من الموضوعات من بينها: أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (49) مارس 2018 ورقم (51) فبراير 2019 المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمحور الرئيسي لأعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الاعضاء في المجال الصحي، ومقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي، وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتوصيات الملتقى العربي حول الصحة الانجابية تحت عنوان "تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات في مجال الصحة الانجابية، والمنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زرع الأعضاء والانسجة والخلايا البشرية وكذا التبرع بها، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف مايو 2019، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

ويناقش المجلس مشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة (الإيدز) "السيدا" المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية المقدم من جمهورية مصر العربية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم الدول الاعضاء التي تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والانشطة والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال والذي يبحث عددا من الموضوعات الهامة منها: نتائج الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن أزمة النازحين واللاجئين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار والتنمية، ودعم جمهورية الصومال في مساعيها نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائها من ديونها الخارجية، والمحفظة الوردية (pink Tank) وهى مبادرة إقليمية لصحة المرأة.

يشار إلى أن وزراء الصحة العرب استهلوا دورتهم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث حريق محطة مصر الذي راح ضحيته العشرات أمس الاربعاء فضلا عن المصابين، كما أعربوا عن تعازيهم لمصر قيادة وشعبا.