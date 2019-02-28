حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية لن تساوم على مخصصات الاسرى والشهداء، ومستمرون في رفض "صفقة القرن"

رام الله- وطن: اجتمع وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الخميس، مع جاك والس كبير الباحثين في معهد كارنجي الامريكي ومدير مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث ابراهيم عيد.

واطلع الشيخ الوفد، على آخر التطورات السياسية والميدانية وقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء مؤكداً على قرار السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة كلها مشدداً على الرفض القاطع للقرار الإسرائيلي الأخير.

وأكد الشيخ على ان القيادة الفلسطينية لن تساوم على مخصصات الأسرى والشهداء تحت اي ظرف وبأن دفع هذه المستحقات واجب وطني وأخلاقي وليس خاضعاً لأعتبارات الابتزاز الانتخابي والسياسي الإسرائيلي.

كما أكد على الرفض الفلسطيني المطلق لما يسمى صفقة القرن الامريكية انطلاقاً من المواقف والثوابت الفلسطينية المبدئية التي تؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة أبدية لها.

ومن جانبه أكد جاك والس تفهمه للمواقف الفلسطينية وتأكيده بأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية لا يتأتى إلا من خلال مفاوضات جدية تحقق حقوق وطموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأتفق الطرفان على تفعيل قنوات الحوار مع مؤسسات الأبحاث والدراسات الأمريكية سعياً للتواصل مع جميع الأطراف المؤثرة في الساحة الامريكية تأكيدا على الحقوق الفلسطينية والسعي الثابت نحو تسوية سياسية عادلة تلبي طموح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في اقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967.