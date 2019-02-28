بعد 4 أعوام على اختطافهم.. مصر تفرج عن أربعة شبان من غزة

وطن: أفرجت السلطات المصرية، عصر اليوم الخميس، عن الشبان الأربعة الذين اعتقلتهم قبل أربعة سنوات، وهم في طريقهم الى مصر للعلاج، وفق ما أعلنه ذووهم حينها.

وأوضحت مصادر محلية أن المختطفين الأربعة وهم: "ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة"، جرى الإفراج عنهم، بعد اعتقالهم لنحو 3 أعوام ونصف، عقب تفاهمات مع السلطات المصرية، وعادوا الى غزة مع القيادي في حماس روحي مشتهى.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إن نتائج المباحثات الأخيرة مع المسؤولين المصريين بشأن ملف الفلسطينيين الأربعة المفقودين في مصر كانت "الأكثر أهمية".

وعاد هنية مساء أمس إلى القطاع بعد مباحثات مطولة أجراها على رأس وفد من الحركة مع مسؤولين مصريين في القاهرة منذ 24 يوماً.

واختطف مسلحون مجهولون، في 19 أغسطس 2015، الشبان الفلسطينيين الأربعة (ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة) بعد مهاجمة حافلة كانت تقلهم ومسافرين آخرين من رفح المصرية، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي، بعدما غادروا القطاع رسميًا للسفر عبر المعبر.