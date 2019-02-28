الشعبية وحماس ترحبان بالتقرير الأممي الذي أدان الاحتلال بشأن مسيرات العودة

غزة- وطن: رحب حركتا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحماس، اليوم الخميس، بالتقرير الأممي الذي أدان الاحتلال بارتكابه أفعال قد ترقى لجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة.

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت في بيان لها اليوم، أن استشهاد 189 فلسطينيا وإصابة 6100 آخرين على أيدي جيش الاحتلال في مسيرات العودة عند حدود غزة العام الماضي قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ورحبت الجبهة الشعبية بتقرير لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات التي مارسها الاحتلال ضد المدنيين في مسيرات العودة وكسر الحصار، مؤكداً أنها خطوة إيجابية يجب استكمالها بتحويل هذه الانتهاكات الموثقة في التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي تصريحٍ لعضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، اعتبر ما تضمنه التقرير من جرائم بحق المدنيين العزل، وتوثيق استهداف الاحتلال وقناصته لهم وخصوصاً للأطفال والنساء وذوي الإعاقة والطواقم الطبية يُشكّل فرصة لمؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان للتكفير عن أخطائها باعتماد ما جاء في التقرير من أجل تحقيق العدالة في فلسطين، وإدانة جرائم الاحتلال وجلب قادته إلى المحاكمة الدولية العاجلة.

وتساءل مزهر: "ماذا بعد إصدار هذا التقرير الأممي الذي يكشف بالأدلة حقيقة ما يمارسه الاحتلال بحق المدنيين في غزة؟". وقال "إن شعبنا الفلسطيني يطالب من هيئة الأمم والمؤسسات الدولية المختلف بوقف جرائم الاحتلال على أبناء شعبنا في كل بقعة من فلسطين وليس غزة فقط، على طريق إنهاء هذا الاحتلال، ولا يريد أيضاً أن يكون مصير هذا التقرير الأدراج المغلقة".

كما ورحبت حماس بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان S-28/1، على أثر الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، مطالبين بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، ووجوب رفع الحصار عن قطاع غزة فورا، ومن اللحظة الأولى لتشكيل اللجنة رحبت الحركة بذلك، وأعربت عن استعدادها الكامل للتعاون وتسهيل مهمة اللجنة.

وقالت في بيان لها، إنه ورغم كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل اللجنة من اليوم الأول، إلا أن اللجنة خلصت إلى نتائج مهمة وجوهرية، وفِي مقدمتها "اتهام قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وكذلك الآثار الخطيرة، وخاصة على القطاعات الإنسانية، للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من12 عاما ووجوب رفعه فوراً".

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا وبدون شروط، وملاحقة كل المسؤولين عن جرائم الحرب، أفرادا ومؤسسات، بحق شعبنا وتقديمهم للعدالة الدولية، وتمكين شعبنا من حقوقه الأساسية وفِي مقدمتها، الحرية والاستقلال وتقرير المصير، والعودة إلى دياره التي هُجر منها.