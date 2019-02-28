الرئيس البرازيلي يزور دولة الاحتلال قبل الانتخابات

القدس- وطن: أفادت تقارير عبرية ان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سيجري أول زيارة له الى دولة الاحتلال–في منصبه- في 31آذار/مارس القادم، وستستمر الزيارة أربعة أيام وتأتي رداً على الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الاحتلال إلى البرازيل في شهر كانون اول/ديسمبر الماضي.

وكان نتنياهو قد زار برازيليا في كانون اول/ديسمبر لحضور حفل تنصيب الرئيس البرازيلي، وهي اول زيارة لرئيس حكومة الاحتلال الى البرازيل. وكان بولسونارو كرر أثناء محادثاته السابقة مع نتنياهو استعدده لنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

تأتي زيارة بولسونارو، الزعيم اليميني المقرب من نتنياهو، قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية وليس من المستبعد أن يستغلها نتنياهو للترويج الانتخابي.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت في تقرير سابق أن الإعلان عن نقل السفارة البرازيلية الى القدس سيكون قبل يوم من الانتخابات للكنيست 21 في دولة الاحتلال.