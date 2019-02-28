نتنياهو يصدر بياناً الليلة بعد قرار ماندلبليت توجيه لائحة اتهام ضده

القدس- وطن: أفادت وسائل اعلام عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيصدر بيانا لوسائل الإعلام مساء اليوم الخميس، عقب إعلان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت عزمه توجيه لائحة اتهام ضده.

وكشفت القناة 13 العبرية، أن المدعي العام أخبر محامي نتنياهو عن قراره بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الرشوة في قضية 4000، والاحتيال وخرق الثقة في القضية 1000 و2000.

وأوضحت أن المدعي العام لدولة الإحتلال سيُخضع نتنياهو لجلسة إستماع بتهمة الرشوة في عدة قضايا وملفات.