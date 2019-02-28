صور.. الدفاع المدني تعامل مع 260 حالة خلال المنخفض الجوي

رام الله- وطن: أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، أنها تعاملت مع 260 تدخل منذ دخول المنخفض وحتى الساعة الثالثة من مساء الخميس.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني، أن اعلى التدخلات كانت حالات تصريف المياه من الطرق والمنازل وبلغت 170 حالة، كما تعاملت الطواقم مع فتح طرق مغلقة في 15 حالة وعملت مع الشركاء على تصريف المياه منها.

وأضاف التقرير أنه تم التعامل مع ثلاثة حالات اخلاء للمواطنين تم خلالها اخلاء ما يزيد عن 20 شخصاً، وتم التعامل أيضا مع 35 حالة اجسام متساقطة بسبب سرعة الرياح وكانت في معظمها الواح ولوحات اعلانية واعمدة، وعملت الطواقم مع الشركاء على تحرير مركبات عالقة في 15 حالة منها حالتين كانت بها المركبات مغمورة بالمياه بشكل شبه كلي.