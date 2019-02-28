رسمياً.. نتنياهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة

القدس- وطن: اتهم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بمخالفات فساد خطيرة، وقرر تقديم لائحة اتهام ضده وتقديمه للمحاكمة، بعد إخضاعه لجلسة استجواب، بتهم "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، وذلك بعد نحو عامين من التحقيقات.

ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهمة تلقي الرشوة لرئيس حكومة إسرائيلي (لا يزال يشغل منصبه رئيسًا للحكومة)، وذلك في سياق التحقيقات بـ"الملف 4000"، الذي تضمن كذلك تهم "الاحتيال وخيانة الأمانة".

وفي "الملف 1000" (الحصول على منافع شخصية من رجال أعمال)، قرر مندلبليت اتهام نتنياهو بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة"، فيما شملت لائحة الاتهام ضده، تهمة "خيانة الأمانة" في إطار التحقيقات بـ"الملف 2000" (محادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس)، وفق موقع عرب 48.

وسلم المستشار القضائي للحكومة ملف الشبهات للمحامين الموكلين بالدفاع عن جميع المتهمين المتورطين في هذه الملفات، فيما قرر مندلبليت تأجيل نشر مواد التحقيق في ملفات الفساد "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، إلى ما بعد الانتخابات، وقبل تشكيل الحكومة، وتحديدًا في العاشر من نيسان/ أبريل المقبل، منعًا لاستخدامها كمواد دعائية في الحملة الانتخابية.

وأعلن مكتب نتنياهو، الذي اختصر برنامج زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، وعادًا مبكرًا، للتعامل مع إعلان مندلبليت عن قراره حول ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو، أن الأخير سيرد على القرار بتقديم لائحة اتهام ضده، في مؤتمر صحافي، يعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم، فيما وصف حزب الليكود، قرار مندلبليت بأنه "ملاحقة سياسية".

ويتهم نتنياهو في "الملف 4000"، بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، مقابل تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو في موقع "واللا" الإخباري واسع الانتشار.