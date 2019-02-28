"الظاهرية" يفوز على "الثقافي الكرمي" بهدف وحيد بدوري المحترفين

بيت لحم- وطن: حقق فريق شباب الظاهرية "الغزلان" فوزا ثمينا وغاليا على ثقافي طولكرم "العنابي" بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد دورا، في اطار افتتاح الجولة الخامسة عشرة من دوري اريدو للمحترفين بكرة القدم.

سجل هدف الفوز احمد ماهر في الدقيقة الثانية من بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع الغزلان رصيده الى 10 نقاط في المركز الحادي عشر ما قبل الأخير. اما العنابي فتجمد رصيده عند النقطة 17 في الترتيب التاسع.

وتقام غدا في نفس البطولة ثلاث لقاءات على النحو التالي:

الامعري/ بلاطة على ملعب ماجد اسعد الساعة الثانية والنصف.

مركز طولكرم / جبل المكبر على ملعب الشهيد جمال غانم الساعة الثالثة عصرا.

شباب الخليل /هلال القدس عل ملعب الحسين بن علي الساعة الثالثة عصرا.