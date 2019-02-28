مصر تفرج عن 8 فلسطينيين معتقلين لديها

غزة- وطن: أفرجت السلطات المصرية، اليوم الخميس، عن ثمانية فلسطينيين كانوا معتقلين لديها، بينهم أربعة اختطفوا عام 2015 وأثارت قضيتهم الرأي العام.

ووصل موكب عبر معبر رفح البري، ضم الشبان المختطفين وأربعة آخرين اعتقلوا لدى السلطات المصرية، بعد ساعاتٍ من إعلان مصادر محلية عن قرب الإفراج عنهم.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن المفرج عنهم هم: عبدالدايم ابولبدة، وعبدالله ابوالجبين، وحسين الزبدة، وياسر زنون، وهم الأربعة الذين فُقدت آثارهم أثناء توجههم للدراسة في تركيا ، وذلك أثناء تنقلهم عبر معبر رفح والأراضي المصرية، عام 2015. إضافة إلى الإفراج عن أربعة مواطنين آخرين، وهم: وسيم ابورجيلة، وعبد الرحمن مصطف، وسالم شيخ العيد، وعبدالعزيز ابوختلة.

بدوره، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسمياً الإفراج عن الشبان الأربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة.