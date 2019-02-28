نتنياهو: اتهامي بالفساد مطاردة غير مسبوقة تهدف إلى إسقاط "اليمين"

القدس- وطن: وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتهامه بالفساد بأنه مطاردة غير مسبوقة ضده تهدف إلى إسقاط اليمين وإعادة اليسار إلى الحكم.

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن الاتهام الموجه ضده بالفساد والرشوة مدبر من قبل "اليسار"، وذلك للتأثير على الانتخابات المقبلة.

وقال نتنياهو في كلمة له اليوم الخميس، عقب توجيه النيابة العامة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم اتهامات له بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة العامة، "تقديم لائحة اتهام في خضم معركة انتخابية تعتبر سابقة في إسرائيل".

وأضاف "الإعلام واليسار والقضاء في إسرائيل ضغطوا من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي قبل الانتخابات".

وأكد نتنياهو "التهم ضدي سوف تنهار كبرج من أوراق اللعب وسأواصل خدمة الإسرائيليين لسنوات كثيرة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اتهمت النيابة العامة في إسرائيل نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة العامة.

وذكرت قناة "أي 24" الإسرائيلية "اتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل، أفيحاي مندلبليط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000".