الطقس: المنخفض الجوي يواصل تأثيره حتى الأحد

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الاحد يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .