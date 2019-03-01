غانتس يدعو نتنياهو للاستقالة

القدس- وطن: دعا رئيس حزب "مناعة لإسرائيل" بني غانتس، مساء أمس الخميس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاستقالة من منصبه وذلك عقب اتهامه بالفساد من قبل المستشار القضائي للحكومة في "إسرائيل".

وقال غانتس "إن التحقيقات مع نتنياهو ستعجل مصلحته هي الهم الوحيد بحياته".

واتهم المستشار القضائي للحكومة في "إسرائيل" أفيحاي مندلبليط بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.

وقرر مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة والاحتيال في الملف رقم 1000، ويتعلق بتلقي عائلة نتنياهو هدايا بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، كما وتم اتهامه بخيانة الأمانة العامة في الملف 2000، ويتعلق بصفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت تهدف للحد من توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو.

وفي أول رد له، وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتهامه بالفساد على أنها "مطاردة غير مسبوقة ضده تهدف الى إسقاط اليمين، وإعادة اليسار الى الحكم".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم " لن يكون هناك شيء كما كان من قبل. لن يخرج شيء من ملف 1000 والا 2000 والا 3000 والا 4000 .. كلها مجرد كذب".

وأضاف "لا يوجد سابقة في التاريخ تحدد تغطية اعلامية ايجابية لشخصية سياسية بأنها رشوة"

وقال "لن تنجح المؤامرة ضدي وسأكسر كل المؤامرات والجمهور ليس غافلا عنها ..يبدو أن الضغط نجح وجعل الديمقراطية الإسرائيلية في خطر".