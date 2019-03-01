ملف الفلسطينيين المعتقلين في مصر لم ينتهِ بعد.. بقي 5 بينهم زوجة قيادي في حماس

غزة- وطن: ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ملف المعتقلين في مصر لم يغلق كليا، وذلك بعد نجاح حركة حماس بإنهاء قضية المختطفين الأربعة والإفراج عنهم أمس الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن وزير المخابرات المصرية، عباس كامل ، نقل وعداً إلى هنية خلال وجوده في القاهرة بالإفراج عن المختطفين خلال أيام، وهو ما دفع الأول إلى العودة، إلى أن تلقى عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب «حماس» في القاهرة، روحي المشتهى، فجر أمس، اتصالاً من المخابرات المصرية أبلغه بأنه يمكنه استلام الشبان في القاهرة بعد إتمام أوراقهم.

وأضافت أنه "على رغم اشتراط المصريين عدم إحداث ضجة إعلامية خلال الإفراج عنهم أو الإساءة إلى مصر، فإن "القسام"، فور استلامها عناصرها الأربعة في معبر رفح ، نقلتهم في موكب عسكري، شبيه بالموكب الذي سُلّم به الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، مباشرة إلى منزل هنية في غزة لجمعهم مع أهاليهم"

وأوضحت المصادر أن: عودة الفلسطينيين إلى غزة لم تغلق ملف المختطفين، إذ لا يزال هناك خمسة فلسطينيين آخرين من عناصر الحركة معتقلين في القاهرة، بالإضافة إلى زوجة أحد قادة الحركة الموجودين في العاصمة القطرية الدوحة.

مع ذلك، رأى هنية، في كلمة مساء أمس، أن الإفراج عن الشبان يعمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، فيما أكد عضو المكتب السياسي، صلاح البردويل، أن جهوداً مضنية قادتها حركته على مدار سنوات تكلّلت بالإفراج عن الشبان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المخابرات المصرية بذلت أيضاً جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه النتيجة.