أبو مرزوق: إطلاق مصر سراح المعتقلين الأربعة بادرة إيجابية لعلاقات قوية

رام الله- وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن إطلاق السلطات المصرية أربعة فلسطينيين كانوا معتقلين لديها منذ سنوات، يعتبر "بادرة ايجابية جديدة لتعزيز الارضية الطيبة لبناء علاقات قوية ومصالح راسخة وثقة متبادلة".

جاء ذلك خلال تغريدة لأبو مرزوق على حسابه في موقع "تويتر"، حيث كتب: "كم أسعدنا اطلاق سراح المناضلة خالدة جرار من سجون الاحتلال، ونبارك لانفسنا ولرفاقنا في الجبهة الشعبية، وكذلك اطلاق السلطات المصرية سراح المجاهدين الاربعة المعتقلين لديها منذ سنوات عدة ونعتبرها بادرة ايجابية جديدة لتعزيز آلارضية الطيبة لبناء علاقات قوية ومصالح راسخة وثقة متبادلة".

وأفرجت مصر، مساء امس، عن الفلسطينيين الأربعة الذين تم اختطافهم من رفح المصرية، قبل 4 سنوات، أثناء سفرهم عبر معبر رفح، حيث كانت تنفي مصر أن يكونوا معتقلون لديها.

والمفرج عنهم هم؛ حسين الزبدة، وياسر زنون، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة.