المستوطنون يهاجمون المغير مجدداً، والأهالي يطردونهم



رام الله- وطن: هاجم مستوطنون اليوم الجمعة، منطقتي عين سامية ومرج الذهب في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أبو وحيد لوطن، إن نحو 10 مستوطنين مسلحين حاولوا الاعتداء على المزارعين والرعاة في أراضي القرية، ونشبت مشادات كلامية بينهم، قبل أن يتمكن الأهالي من طردهم.

وأشار أبو وحيد إلى أن القرية والمزارعين فيها يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين.

يشار إلى أن المواطن حمدي طالب النعسان (38 عاما)، استشهد في 26/1/2019، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، برصاص المستوطنين الذين هاجموا قرية المغير واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم.