مستوطنون يستولون على مساحات شاسعة من أراضي الأغوار ويضعون "كرفانين" عليها

طوباس- وطن: استولى مستوطنون ، اليوم الجمعة، على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، وأقاموا "كرفانين" عليها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين سيجوا مساحات واسعة في المناطق المحاذية لمستوطنة "مسكيوت" والبؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة السويدة، ما من شأنه منع الأهالي من الوصول لآلاف الدونمات في المنطقة.

وأضاف أن المستوطنين طردوا رعاة الأغنام في منطقة السويدة صباح اليوم، ومنعوهم من الرعي.

وأكد دراغمة أن هناك تخوفات من قيام المستوطنين وسلطات الاحتلال بربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة ببعضها، ما يؤدي للسيطرة على مساحات إضافية من الأراضي وطرد سكانها منها.

(وفا)