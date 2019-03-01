إصابة شابين برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق خلال جمعة "باب الرحمة" شرق غزة

غزة- وطن: أصيب شابان بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات مع الاحتلال في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبّان شرق منطقة ملكَة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة اثنين منهم بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق، حيث تم تقديم الإسعاف الأولي لهم من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة "باب الرحمة" شرق غزة، وهي الجمعة التاسعة والأربعين من مسيرات العودة وكسر الحصار عن غزة.