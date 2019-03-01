نشأت الأقطش يعتذر..

رام الله- وطن: أصدر رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت نشأت الأقطش، بياناً أكد فيه اعتذاره عما قاله بخصوص منظمة التحرير على قناة الجزيرة، كما أكد التزامه برفضه التطبيع مع الاحتلال.

وقال الأقطش في بيانه "أنا د. نشأت الأقطش رئيس دائرة الإعلام في الجامعة أؤكد لكم على أن ما قلته بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية على قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس لم يكن المقصود به المس والتشكيك بتاريخ المنظمة النضالي ولذلك أتقدم بالاعتذار إلى أسرة الجامعة وكافة مكوناتها ولكل من شعر بالإساءة من تصريحاتي في البرنامج وأؤكد على التزامي التام بكل ما جاء في بيان إدارة الجامعة وبيان نقابة العاملين فيها بخصوص رفض التطبيع ووحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني".

وكانت تصريحات الأقطش التي قال فيها إن منظمة التحرير من مكونات الماسونية، وذلك خلال مشاركته في برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة، والذي شارك فيه إيضا كاتب إسرائيلي، قد أثارت انتقادات فلسطينة واسعة له، وتم اتهامه بالتطبيع مع المحتل.

كما أصدرت جامعة بيرزيت في وقت سابق، بياناً، تبرأت فيه من تصريحات الأقطش، حيث أكدت أن تصريحات الأقطش تعبر عن مواقف شخصية لا تمثل موقف الجامعة.

وأضافت أنها ومنذ نشأتها تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وترفض أي إساءة أو تشكيك بهذه المنظمة وأدوارها الوطنية والسياسية والمجتمعية.

وتابعت الجامعة: إن مجتمع الجامعة بكافة مكوناته يرفض التطبيع بأشكاله المختلفة مع الاحتلال الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وثمن مجلس الجامعة "مواقف العاملين والطلبة على مدى عقود من الزمن والتي وقفت سداً منيعاً في مواجهة الاحتلال، ويؤكد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام بسياسة الجامعة وموقفها الواضح من الاحتلال، ويحمل المجلس المسؤولية الشخصية لمن يخرج عن هذا الموقف".

وكانت وطن تابعت قضية الأقطش، للاطلاع عليها:

بعد ظهوره على قناة الجزيرة مع كاتب اسرائيلي.. نشأت الأقطش يوضح .. وجامعة بيرزيت: نعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا ونرفض أي إساءة لها (اضغط هنا)

نقابة الصحفيين تدعو لانهاء الجدل حول مشاركة الأقطش على فضائية الجزيرة (اضغط هنا)