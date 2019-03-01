صلاة الغائب في "الأقصى" على ضحايا قطار مصر

القدس- وطن: أدى عشرات آلاف من المواطنين صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا حادث القطار في مصر.

وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، وقف الشيخ يوسف أبو سنينه، إمام وخطيب المسجد الاقصى، ودعا المصلين إلى الصلاة مجددا قائلا: "نؤدي صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث القطار بمصر".

والأربعاء الماضي، انفجر خزان وقود قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، في أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة أكثر من 20 شخصا وأصاب نحو 40 آخرين.

ورغم التضييقات الإسرائيلية المستمرة، يحرص المصلون في المسجد الأقصى عادة على أداء صلاة الغائب على ضحايا العالمين العربي والإسلامي، الذين يتوفون في ظروف غير طبيعية.

وكان أكثر من ثلاثين ألفاً أدوا صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم أحوال الطقس الباردة، حسبما أفادت دائرة الأوقاف الاسلامية، في حين أدى الآلاف الصلاة في مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى، وفي الساحتين الأمامية والعلوية.

وكان آلاف المُصلين تدافعوا يوم الجمعة الفائت ليشاركوا في إعادة فتح مبنى ومصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في العام 2003م.