أيامه معدودة.. بيل غير مرغوب فيه بمدريد

وطن: كشف تقرير صحفي في إسبانيا اليوم الجمعة أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم فلورينتينو بيريز قرر بشكل نهائي الاستغناء عن المهاجم الويلزي غاريث بيل.

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية نقلا عن مصادر داخل النادي الملكي أن بيل أصبح شخصا غير مرغوب فيه في ريال مدريد، وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عن خدمات اللاعب، كما حدث في مرات سابقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عدم الانضباط السلوكي الذي أظهره بيل خلال الفترة الماضية كان السبب المباشر والرئيسي وراء غضب بيريز الذي قرر التخلص من اللاعب.

وكان بيريز يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد سيفسح المجال لبيل لقيادة هجوم الفريق، رغم شخصية اللاعب التي تتسم بالانطوائية، ولكن ما حدث كان شيئا آخر.

ولم يتمكن بيل من تحسين مستواه الفني بعد رحيل رونالدو، وعلى النقيض شهد أداؤه تراجعا كبيرا مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة.

وسجل بيل هذا الموسم مع ريال مدريد 13 هدفا فقط في جميع المسابقات، كما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق منذ قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، واحتل المركز الخامس عشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في مباريات النادي الإسباني هذا الموسم.

يذكر أن ريال مدريد حاول بيع بيل لمانشستر يونايتد الإنجليزي في 2017 وذلك لإفساح مجال لضم اللاعب الفرنسي كليان مبابي، ولكن اللاعب الويلزي رفض الرحيل مما أحبط مساعي ريال مدريد بشأن ضم مبابي.

وعقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي عدل ريال مدريد عن فكرة الاستغناء عن بيل رغم نصائح المدرب السابق زين الدين زيدان لإدارة النادي ببيعه.

وتطمح إدارة ريال مدريد للتخلص من الراتب الضخم لبيل الذي يصل لنحو 13 مليون يورو سنويا، واستغلال صفقة بيعه في تمويل صفقات تجدد دماء الفريق خلال الموسم المقبل.