650 مليون مشاهد.. كلاسيكو الأرض يحكم العالم كرويا

وطن: في العشرين سنة الأخيرة لم يأت من فراغ إطلاق وصف "كلاسيكو الأرض" على مواجهة برشلونة وريال مدريد أو كلاسيكو الكرة الإسبانية، لأن حجم متابعة هذه الموقعة وقيمة الفريقين الكروية وحجم جماهيريتهما في العالم وصلت لأرقام غير مسبوقة.

ونشرت صفحة الليغا الرسمية على فيسبوك هذه الأرقام التي جاء بعضها صادما:

- أكثر من 650 مليون مشاهد محتمل للكلاسيكو عبر شاشات التلفاز

- 183 دولة ستشاهد الموقعة المنتظرة

- أكثر من سبعمئمة مليون متابع لريال مدريد وبرشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت دراسة أجراها موقع "ستاتيستا" البريطاني عبر الإنترنت أن الملكي يتفوق على البرسا في عدد المتابعين على مواقع التواصل بفارق يصل إلى 10%.

وأوضحت دراسة الموقع البريطاني المتخصص في عمل الإحصاءات أن 46% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون ريال مدريد، في حين وصلت نسبة أنصار برشلونة على نفس المواقع إلى 36%.

- أكثر من 230 "ناديا للمعجبين" معتمدة رسميا للغريمين التقليديين في ستين بلدا حول العالم.